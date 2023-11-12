Galatasaray'ın kabus haftası

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oldu. Wilfried Zaha'nın tek golü sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti için yeterli olmadı. Böylelikle 17 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'deki son yenilgisini 30 Nisan 2023'te Beşiktaş deplasmanında yaşamıştı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Bayern Münih'e karşı dirençli bir futbol ortaya koysa da mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri, ligde Hatayspor'a kaybederek liderliği zora soktu.

"KALİTEMİZİN ALTINDAYDIK"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Zemin kötüydü daha üretken olabilirdik. Hücum hamleleri yaptık. Çok pozisyon üretmeyi hayal ettik ama yapamadık.

Hatayspor'u kutluyorum. Bir planları vardı ve uyguladılar. Kendi kalitemizin altında oynadık." dedi.

"PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLİRDİK"

Öte yandan fikstürle ilgili konuşan Buruk, "Pazar günü oynayabilirdik. Bunu pek konuşmadık ama yorgunluk oluyor." diye konuştu.