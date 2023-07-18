Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Rakip Zalgiris Vilnius

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla geride bırakan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil oluyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İşte, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı hakkında son bilgiler...



GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı rakibi belli netleşti.



Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde bir üst tura çıkan taraf Zalgiris oldu.



Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabakanın rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

