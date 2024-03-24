Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Garcia Gomez'den Arda Güler yorumu

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marca'ya konuşan İspanyol antrenör, milli futbolcunun Real Madrid'de emin ellerde olduğunu söyledi.

"İKİ UCU KESKİN KILIÇ"

Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu vurgulayan Gomez, "Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasalar “Türk Messi”, iki maç kötü oynasalar “bu olamaz” deniyor. Arda Güler'in durumu ise farklı çünkü çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı. Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu" diye konuştu.

"ANTRENMAN SEVİYESİYLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili konuşan Gomez, "Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır. Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



Gomez, Arda Güler'e karşı sabırlı olmak ve oyuncunun gelişmesi için zaman vermek gerektiğini belirtti.

