Galler 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Play-off finalinde Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılacak. Galler, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 05.06.2022 - 22:26

Galler 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Galler, 'yı 1-0 yenerek, Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelendikten sonra bugün gerçekleştirilen play-off turu finali, Galler'in başkentindeki Cardiff Şehir Stadyumu'nda oynandı.

Galler'in galibiyet golü, Gareth Bale'in 34. dakikada kullandığı serbest vuruşta, Ukrayna kaptanı Andriy Yarmolenko'nun kafasıyla topa müdahalesi sonrası kalesine attığı gol ile geldi.

Galler, 1958'den bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Galler, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

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