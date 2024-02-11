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Gaziantep, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Gaziantep FK, İstanbulspor'a konuk olduğu Süper Lig maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla birlikte ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Gaziantep, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Trendyol 'in 25. haftasında Gaziantep FK, İstanbulspor'a konuk oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Draguş'un 15 ve 60. dakikalarda ve Sorescu'nun 90+5'te kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İstanbulspor adına mücadelenin tek golünü kaydeden Lushaj, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 27'ye çıkartarak 15. sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 11 puanla ligin son sırasında yer aldı.

GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

Sumudica'nın öğrencileri böylelikle Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

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