Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile evinde oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.



Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.



Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.



COLLEY FORMA GİYEMEYECEK



Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak.



Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.



Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da bu akşamki müsabakada görev yapması beklenmiyor.



Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.

7 OYUNCU KART SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



SON 14 MAÇTA 6 GALİBİYET VE MAĞLUBİYET



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı müsabakalarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.