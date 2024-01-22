Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? (Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Son olarak ligde karşı karşıya gelen iki takımın maçından Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı karşılacak.



Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.



ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.