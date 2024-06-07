Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.



Ligde 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamlayan ve inişli çıkışlı grafiğiyle taraftarını üzen Gaziantep ekibi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak ligde kalmayı başardı.



Gaziantep FK'de 5'i kiralık 13 futbolcusunun sözleşme süreleri dolarken bu isimlerin arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.



KAPTAN PAPY DJİLOBODJİ



Gaziantep FK'ye 2019'da 3 yıllığına imza atan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin kontratı 27 Mayıs 2021'de bu sezon sonuna kadar uzatıldı.



Gaziantep ekibinin formasını 5 sezon giyen Djilobodji, kırmızı siyahlı takıma kaptanlık da yapıyordu.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle Djilobodji'nin bonservisi, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.



İngiltere ekibi Chelsea'de bir dönem oynayan Djilobodji, Senegal Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.



Kırmızı siyahlı formayla 153 maça çıkan 36 yaşındaki Djilobodji, 17 gol ve 6 asistle takımına katkı sundu.



EN ÇOK GOL ATAN DRAGUS



Teknik direktör Sumudica'nın isteği doğrultusunda Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'den sezon sonuna kiralanan Denis Dragus istikrarlı bir sezon geçirdi.



Ligde 32 maçta görev alan 24 yaşındaki Rumen forvet, attığı attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.



Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.



EN İSTİKRARLI KALECİ NİTA



Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezonun 4. haftasında Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadroya dahil etti.



Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlısı olmayı başardı.



Kalesinde 34 maçta 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada gol yemedi.