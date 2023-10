Gaziantep Teknik Direktörü Maruis Sumudica: İstanbul'a gezmeye gitmiyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Maruis Sumudica, yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Mirza Cihan'ın 24. yaş günü kutlandı.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıklayarak İstanbul'a gezi amaçlı gitmeyeceklerini söyledi. Sumudica, Türkiye Milli Takımı ile Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının da son zamanlarda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak tebrik dileklerinde bulundu.



"BİZİM İÇİN ZORDU AMA ÖNEMLİ PUANLAR ALDIK"



Gaziantep FK'nın başına geçerek zor bir görevi kabul ettiğini söyleyen Maruis Sumudica, "Bizim için bu görevi kabul etmek ve burada çalışmak çok kolay değildi. Çünkü burada takımı sıfır puanda aldık. Geldiğimizden beri takımla çalıştık. Transferler yaptık. Yönetim ile sürekli yan yana olduk. Taraftarla atmosfer oluşturduk ve puanlar da gelmeye başladı." dedi.



"İSTANBUL'A GEZMEYE GİTMİYORUZ, GEZMEK İSTESEK GAZİANTEP'TE BAKLAVA, FISTIK, HER ŞEY VAR"



Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. İyi hazırlandık. Biz oraya kurban olarak gitmeyeceğiz. Biz orada savaşacağız, mücadele edeceğiz. Puan kazanmak için gideceğiz. Şansımız da var. Futbolcularıma da ben şunu söyledim aslında. İstanbul’a gezi amaçlı gitmiyoruz. Futbolcularımın bunun bilincinde olmaları gerekiyor. İstanbul’a gezmeye değil oraya puan almaya gidiyoruz. Gezmek için Gaziantep benim için daha iyi, burada baklava, fıstık her şey var zaten. Gezmek istiyorlarsa burada da gezebilirler." şeklinde konuştu.

