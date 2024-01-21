Gaziantep'in geri dönüşü 1 puana yetti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Ev sahibi ekipte 8 ve 15. dakikalarda Rey Manaj penaltıdan kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

Konuk ekipte 29'da Draguş sahneye çıkarak farkı 1'e indirdi. Mücadelenin 41. dakikasında ise Djilobodji ceza sahası dışından sert şutuyla topu ağlarla buluşturarak skorda dengeyi sağladı.

GAZİANTEP 10 KİŞİ KALDI

Gaziantep'te 81. dakikada Alexandru Maxim ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı-siyahlılar son bölümde 10 kişi mücadele etti.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 26 puanla 11. sırada yer alırken, Gaziantep ise 22 puanla 14. sıraya yükseldi.

REY MANAJ'IN YÜKSELİŞİ

Sivasspor adında 2 gol kaydeden Rey Manaj, son 4 maçta 5 gol atarak Süper Lig'de attığı gol sayısını 10'a çıkardı.

Öte yandan Sivasspor, iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.