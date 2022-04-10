Genç bir taraftarın telefonunu kıran Ronaldo, özür diledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.04.2022 - 12:39

Genç bir taraftarın telefonunu kıran Ronaldo, özür diledi

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Portekizli yıldız futbolcu , takımı Manchester United'ın 'a 1-0 yenildiği maç sonrası kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın cep telefonunu parçaladı. Ronaldo olay anı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" diye konuştu.

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Everton, dün sahasında ağırladığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.

Merseyside polisi de Ronaldo'nun bir Everton taraftarının telefonunu kırma iddialarının araştırıldığını doğruladı.

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