Gençlerbirliği Eryaman Stadı'na dönüyor.

Son iki iç saha maçına Aktepe Stadı'nda çıkan Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ağırlayacağı Kocaelispor ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "15 Mart Cuma günü saat 20.30’da Kocaelispor'la oynayacağımız Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşması, aynı gün ve saatte, Eryaman Stadyumu’nda oynanacaktır. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur." denildi.