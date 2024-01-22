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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte ZTK son 16 turu maç tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde, Gençlerbirliği ile Trabzonspor eşleşti. Peki, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman?

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte ZTK son 16 turu maç tarihi

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Başta iki takıma gönülverenler olmak üzere pek çok futbolsever tarih araştırmasına hız verdi. İşte, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Şubat ayında yapılacak.

son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

Müsabakanın tam tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

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