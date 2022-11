Gençlerbirliği'nden Arda Güler'in bonservisiyle ilgili açıklama

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Dalcı için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Niyazi Akdaş, imza töreninde Gençlerbirliği ve futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu



"PARA KONUŞMADIK"



Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler'in bonservisindeki pay ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları görüşmeye değinen Akdaş, Ali Koç ile bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek, "Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi. Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim. Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocak'tan önce açalım ki, yeni transferleri n protokol ile alıp takıma adapte edebilelim" ifadelerini kullandı.



"HER KULÜP EL BİRLİĞİYLE GENÇLERBİRLİĞİ'NE KATKI VERMEYE UĞRAŞIYOR"



Ankaragücü'nden futbolcu alınacağına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Akdaş, Ankara'da yer alan 2 kardeş kulüp olduklarını belirterek, "Bazen tatlı atışmalar olsa bile sonunda aynı şehrin takımıyız. Birbirimize yardım etmek zorundayız. Hocamız isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Ali Koç da 'Ben size 2 tane oyuncu verebilirim' dedi. Galatasaray ve Eyüpspor da oyuncu vereyim dedi. Herkes Gençlerbirliği'nin bu ligde kalmasını arzuluyor. Gençlerbirliği hiçbir şeye karışmamış, tertemiz tarihi ve mazisi olan 100 yıllık bir kulüp. Burada İlhan ağabeyin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onun hatırası için her kulüp el birliğiyle Gençlerbirliği'ne katkı vermeye uğraşıyor" diye konuştu.



"BORÇ BENİM DEĞİL ESKİ YÖNETİMİN"



Mal ve oyuncu satışlarının kulüp menfaati için yapılabileceğini kaydeden Akdaş, "Ben paramı alma sevdasına neden yatırayım ki, o zaman hiç yatırmazdım, bu koltuğa da seçilmezdim. Benim ağzımdan bir kere 'paramı kurtaracağım' lafı duydunuz mu ? Öyle bir şey duymadınız, söylemedim çünkü. Sattırmam dedim ama satmadan da çözmenin yolu yok. Ben hala personel ve futbolcu maaşları ödüyorum. Hiçbirinin alacağı yok şu anda. Bunun da bir sonu var bu dipsiz kuyu değil ki? Kimse heveslenmesin, ben 2,5 sene buradayım. 2,5 sene sonra genel kurula giderim, kazanırsam da devam ederim. Ocak'ta bırakacakmış, Şubat'ta ayrılıyormuş yok böyle bir şey. Geçen sene sadece 6 oyuncuya burada 6,5 milyon euro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç benim borcum değil. Bu borç eski yönetimin borcu. Kur arttıkça borç artıyor. Öde öde arkasına gelemiyoruz. Ödüyoruz ödüyoruz kur artıyor. Ben buradayım, gitmeye de niyetim yok. Ben seçildiğim gün İlhan ağabeyin mezarı başında söz verdim; bu kulübü eski haline getireceğim ondan sonra bırakacağım diye" şeklinde konuştu.



Son haftalarda tartışma konusu olan hakem kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akdaş, "Hakemler de insan. Penaltıyı 7 dakikada karar verebiliyorlar. Ben şahsen kulübün son maçlarda her maçta bir penaltı ile hakkının yendiğine inanıyorum. Bunu gerek federasyona gerekse merkez hakem komitesine yazı ile bildireceğiz. Ayrıca böyle sosyal medyada söylemek bize pek yakışmaz, Gençlerbirliği'nin tutumuna uygun bir davranış değil" dedi.