Gençlerbirliği'nin Yatabare kardeşleri kariyerlerinde ilki yaşıyor

İlk kez Türkiye'de bir takımda oynayan kardeşi Sambou Yatabare'nin transfer sürecinde etkisi olup olmadığı sorusuna Mustapha Yatabare, "Tamamen hocanın seçimi. Denemeye aldı, sonra beğendi. Buraya geldiği için çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder, takıma katkı sağlar. Çok kaliteli bir oyuncu." yanıtını verdi.



Son maçta ağabey kardeş gol attıklarının hatırlatılması üzerine Mustapha, "İlk defa birlikte gol attık. Çok güzel bir duygu. Çok duygulandık. Çünkü ilk defa aynı kulüpte oynuyoruz. İnşallah bu son olmaz, gollerin devamının gelmesini diliyoruz." diye konuştu.



Sambou'nun asistinde gol atmayı da çok istediğini dile getiren forvet oyuncusu, "Orta sahada görev yapıyor. Gollere hazırlık yapmak için oynuyor. Onun pasında gol atmayı bekliyorum." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE LİGLERİNİ ZATEN YAKINDAN TAKİP EDİYORDUM"



Fransa'nın FC Sochaux takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan 34 yaşındaki Sambou Yatabare, "Ağabeyim burada oynadığı için Türkiye liglerini zaten yakından takip ediyordum. Yavaş yavaş uyum sağlamaya çalıştım. Buraya artık alıştım." ifadelerini kullandı.



Sambou, ağabey kardeş aynı takımda oynamanın avantajlarından, "Ailenin yanında olmak her zaman güzeldir. İkimiz de sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Birlikte yaptığımız için daha da güzel oluyor." sözleriyle bahsetti.



Çocukken de mahallede futbol oynadıklarını anlatan Sambou, gülerek "Ben ve arkadaşlarım, ağabeyim ve arkadaşlarına karşı oynardık. Maçları biz kazanıyorduk." dedi.



Orta saha oyuncusu, gol attıkları Altay maçının artık kendileri için unutulmazlar arasında yer aldığının altını çizerek, "Profesyonel ve aile olarak çok büyük bir anıydı. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



İlk 11'de sürekli görev yapmak için ekstra çalıştığını vurgulayan Sambou, Gençlerbirliği'nin maçlarını daha sonra telefondan izlediğini ve evde ağabeyi ile karşılaşmalar üzerine konuştuklarını kaydetti.



Aynı sitede oturduklarını belirten Sambou Yatabere, "Zaten komşuyuz, antrenmandan sonra da sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Çocuklar da birlikte oynuyorlar." şeklinde konuştu.