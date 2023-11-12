Getafe'den Mason Greenwood kararı

Manchester United'ın genç yeteneği Mason Greenwood tecavüz suçlamalarına maruz kaldı.

Ardından İngiliz oyuncu hakkındaki suçlamalar Şubat 2023'te düştü ve suçsuz olduğu açıklandı.



Kırmızı Şeytanlar, Mason Greenwood hakkındaki iddialarla ilgili olarak yürüttüğü iç soruşturmayı tamamlayarak oyuncuyu Getafe'ye kiraladı.

Sun Sport'un haberine göre, Getafe'nin Manchester United'dan Mason Greenwood'u kalıcı olarak transfer etmek için bir teklif yapmayı planladığı kaydedildi.



United'ın ise bunun yerine 22 yaşındaki oyuncuyu bir sezon daha kiralamayı tercih edeceği bildirildi.

