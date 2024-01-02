Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst'ın biyografisi

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ismi gündemde. İşte, Giovanni van Bronckhorst'ın biyografisi...



Giovanni Christiaan van Bronckhorst 5 Şubat 1975 tarihinde Rotterdam'da dünyaya geldi.

Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör, eski millî futbolcudur.



Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı.



Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

