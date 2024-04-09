Giresunspor evinde sadece 1 kez kazanabildi

Transfer yasağı nedeniyle sezona altyapı takviyeli genç kadroyla başlayan Karadeniz ekibinin, 28. haftada Erzurumspor FK deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle bir alt lige düşmesi kesinleşmişti.



İstediği gibi bir sezon geçiremeyen yeşil-beyazlılar, iç sahada da arzu edilen sonuçları alamadı.



Kendi evinde geride kalan 29 haftada 14 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, sadece Erzurumspor FK'yi 1-0 yenebilmeyi başardı.

Rakipleri önünde 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan Bitexen Giresunspor, 10 maçı ise kaybetti.



Sezon boyunca evinde 2 kez gol kaydetme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.