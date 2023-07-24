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Gol düellosu Real Madrid'in (Arda Güler Milan maçında oynadı mı?)

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup etti.

Gol düellosu Real Madrid'in (Arda Güler Milan maçında oynadı mı?)

İspanya'nın takımı ile İtalyan devi , ABD'de katıldıkları turnuvada karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraf Milan'dı. Maçın 25. dakikasında Tomori, 42. dakikasında Romero'nun golleriyle ilk yarıyı Milan 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Real Madrid fırtına gibi esti. 57 ve 59. dakikalarda Valverde'nin golleriyle skoru eşitlerken son sözü 84. dakikada Vinicius Junior söyledi.

Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Gol düellosu Real Madrid'in (Arda Güler Milan maçında oynadı mı?) - 1

ARDA GÜLER OYNAMADI

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi.

Karşılaşmadan 1 gün önce sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, önceki gün yapılan antrenmana katılmadı.

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