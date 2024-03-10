Gol düellosunda kazanan Bucaspor 1928

Yeni Buca Stadı'ndaki maçta ev sahibinin 7 ve 30'uncu dakikalarda Erhan Çelenk'le bulduğu gollere konuk ekip 44 ve 46'ncı dakikalarda Hüseyin'le karşılık verdi. Buca'da 88'inci dakikada sahneye çıkan usta golcü Ömer Şişmanoğlu takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertli ekip bu skorla puanını 57 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu.



STAT: Yeni Buca



HAKEMLER: Onur Bingöl, Harun Terin, Muhammet Oğuzhan Öztaş



BUCASPOR 1928: Korcan - Emre, Mehmet Erdem, Çağrı, Doğan Can (Dk. 46 Sadi), Nizamettin 8Dk. 76 Arda), Mehmet Sak (Dk. 57 Osman), Salih Doğukan (Dk. 57 Yasin Öztekin), Erhan Çelenk, Sefa (Dk. 85 İsmail Haktan), Ömer Şişmanoğlu



ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Mustafa - Nihat, Muhammed, Yusuf Akın, Ercan (Dk. 84 Cenk), Ramazan Emirhan, Erhan, Mehmet Şahin (Dk. 60 İbrahim Kıraç), Berkay Sefa, Yusuf Ensar, Hüseyin



GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 30 Erhan Çelenk, Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu (Bucaspor), Dk. 44 ve Dk. 46 Hüseyin (Adıyaman FK)



SARI KARTLAR: Mehmet Erdem (Bucaspor 1928), Hüseyin, Muhammed (Adıyaman FK)

