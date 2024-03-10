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Gol düellosunda kazanan Bucaspor 1928

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla zirve yarışından kopmayan Bucaspor 1928, üst üste 5'inci galibiyetini evinde Adıyaman FK'yla giriştiği gol düellosunda aldı: 3-2.

Gol düellosunda kazanan Bucaspor 1928

Yeni Buca Stadı'ndaki maçta ev sahibinin 7 ve 30'uncu dakikalarda Erhan Çelenk'le bulduğu gollere konuk ekip 44 ve 46'ncı dakikalarda Hüseyin'le karşılık verdi. Buca'da 88'inci dakikada sahneye çıkan usta golcü Ömer Şişmanoğlu takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertli ekip bu skorla puanını 57 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Onur Bingöl, Harun Terin, Muhammet Oğuzhan Öztaş

BUCASPOR 1928: Korcan - Emre, Mehmet Erdem, Çağrı, Doğan Can (Dk. 46 Sadi), Nizamettin 8Dk. 76 Arda), Mehmet Sak (Dk. 57 Osman), Salih Doğukan (Dk. 57 Yasin Öztekin), Erhan Çelenk, Sefa (Dk. 85 İsmail Haktan), Ömer Şişmanoğlu

ADIYAMAN KULÜBÜ: Mustafa - Nihat, Muhammed, Yusuf Akın, Ercan (Dk. 84 Cenk), Ramazan Emirhan, Erhan, Mehmet Şahin (Dk. 60 İbrahim Kıraç), Berkay Sefa, Yusuf Ensar, Hüseyin

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 30 Erhan Çelenk, Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu (Bucaspor), Dk. 44 ve Dk. 46 Hüseyin (Adıyaman FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Erdem (Bucaspor 1928), Hüseyin, Muhammed (Adıyaman FK)

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