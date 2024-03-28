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Göztepe, 5 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Trendyol 1. Lig’de son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023’te Bodrum FK’ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Göztepe, 5 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden , bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla taraftarlarını etkilemeye devam ediyor.

Şu ana kadar oynanan 13 deplasman maçında 29 puan toplayan ve bu alanda ligin en iyi takımı olan sarı-kırmızılılar, dış sahada oynadığı son 5 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Ligdeki son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023’te Bodrum FK’ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor mücadelelerini kazanırken, Çorum FK ile de berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, deplasmanda 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü Kocaelispor’a konuk olacak olan Göztepe, bu karşılaşmayı kayıpsız geçip dış sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kocaelispor, Gürsel Aksel’de 1-0 kazanmıştı.

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