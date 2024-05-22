Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı

Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de iç transfer hareketliliği devam ediyor.

İlk olarak İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un takımın başına gelmesiyle U19’dan A takıma yükselen ve etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Anthony Dennis ile 2026-27 sezonun sonuna kadar 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı" denildi.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Anthony Dennis, "Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.