Göztepe evinde 4 aydır kaybetmiyor

1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla dikkat çekti.



Teknik Direktör Radomir Kokociv döneminde taraftarının önünde beklentileri karşılayamayan fakat Stanimir Stoilov’un göreve gelmesiyle birlikte evinde farklı bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, Bulgar teknik adamla sahasında mağlup olmadı.

Bu süreçte evinde Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay ve Boluspor müsabakalarını hatasız geçerek 3 puan alan Göztepe, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. Taraftarının önünde 4 aydır kayıp yaşamayan İzmir ekibi, 20 puanı hanesine yazdırdı.

Stanimir Stoilov idaresindeki sarı-kırmızılılar, kalan 3 iç saha maçında da söz konusu seriyi sürdürmek istiyor.

Göztepe, evinde oynadığı son 8 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.