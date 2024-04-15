Göztepe, son 4 maçta 1 kez kazanabildi

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, ligde son 4 maçta aldığı sonuçlarla Süper Lig hedefini son haftalara bıraktı.

Son olarak Tuzlaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, bu sonucun ardından son 4 haftada sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.



Tuzlaspor maçına dair açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendi oyunlarını üst seviyede oynayamadıklarını belirterek, "Karşılaşmanın ilk yarısında iyiydik. Fırsatlar da yakaladık. Bu fırsatları değerlendirip golü bulmalıydık ve bu şekilde ikinci yarıyı daha rahat geçirebilirdik. İkinci yarıdan oyun anlamında pek memnun değilim. Aynı zamanda memnun olmadığım bir diğer durum oyunun çok fazla durması. Oyunda çok fazla zaman geçirme durumu oldu. Ben bu durumun kimseye yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Biz de istediğimiz golü bulamadık. İki golün de şans eseri olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da söylemiştim henüz hiçbir şey bitmedi. Çok motive ve hırslı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugün çok daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık çünkü bizim bir hedefimiz var. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz ama sadece 45 dakika bunun için yeterli değil" dedi.