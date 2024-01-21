Göztepe yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Ligin ikinci devresine deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'a yenildi.
Haftaya 35 puanla 2. sırada giren Göztepe, dün Kocaelispor'un lider Eyüpspor'u yenmesiyle 3. duruma geriledi. İzmir temsilcisi, yarın sahadan galip gelmesi halinde tekrar ikinciliğe yükselip, liderle puan farkını 7'ye indirecek.
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