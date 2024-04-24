Göztepe'de 20 futbolcu ilk kez kupa sevinci yaşayacak

Trendyol 1. Lig'İin 32. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanması durumunda rakiplerinin durumuna bakmaksızın iki yıllık aradan sonra Süper Lig’e dönecek olan Göztepe’de birçok oyuncu ilk kez kupa sevinci yaşamaya hazırlanıyor.

Mevcut kadrosunda bulunan 27 oyuncunun sadece 7’si şampiyonluk sevinci yaşarken, kalan 20 oyuncu ise kariyerlerinde lig şampiyonluğu kazanamadı.

7 OYUNCU DAHA ÖNCE KUPA KAZANDI

Hafta sonu Süper Ligi garantilemesi durumunda Göztepe’de 7 oyuncu kupa koleksiyonlarına yeni bir kup daha ekleyecek.

Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Lig'de, Atınç Nukan, Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel, Galatasaray ile Süper Lig ve Samsunspor ile de 1. Lig'de, Ahmet Ildız, Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak, Kırşehir ile 3. Lig'de, Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İLKLER YAŞANACAK



Bu sezon Göztepe’nin mevcut 27 kişilik kadrosunda bulunan fakat henüz kariyerinde kupa sevinci yaşayamayan 20 oyuncu bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda; Mateusz Lis, Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Heliton, Ege Yıldırım, Yalçın Kayan, Billal Messaoudi, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, Turgay Gemicibaşı, İzzet Malak, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah, Mame Diouf, Pascal Lundqvist ve Romulo kariyerlerindeki ilk kupayı kazanmaya hazırlanıyor.