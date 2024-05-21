Göztepe'de kaptan İsmail Köybaşı sözleşme uzattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kaptanı İsmail Köybaşı ile yola devam kararı aldı.

Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli sol bekin sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Özellikle bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasında uzak kalan 34 yaşındaki oyuncu teknik ekibin raporu doğrultusunda yuvada kaldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Kaptan" ifadelerine yer verildi.

İsmail Köybaşı kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un yanı sıra A Milli Takım formalarını da giymişti