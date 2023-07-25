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Göztepe'de Rdomir Kokovic teknik direktör oldu

Göztepe, Futbol Metodolojisi Direktörü Rdomir Kokovic'in, yeni sezonda A takımın başına geçerek teknik direktörlük yapacağını duyurdu. Sportif Direktör Ivan Mance, "Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.

Göztepe'de Rdomir Kokovic teknik direktör oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic, 2023-2024 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacak.

Futbol Federasyonu'nun 1. Lig'de yabancı teknik adamların görev alması konusunda yeni bir karar almasının ardından Kokovic'in teknik direktörlüğü resmen açıklandı.

Geçen sezon eşine az rastlanır şekilde oluşturalan 3'lü teknik heyet yapılanmasında tribünden görevini yapan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ise takımın dümeninde sahada yer alacak.

Göz-Göz'de geçen sene takımı sahada yöneten teknik sorumlular Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu da görevlerine devam edecek. 

Teknik ekipte Fabio Viviani ve Sadık Ahmet Balcı yardımcı antrenör, Gökhan Kandemir performans departmanı sorumlusu, Vanja IveÜa kaleci departmanı sorumlusu, Süha Özen  kaleci antrenörü ve akademi kaleci departmanı sorumlusu, Mert Yiğit  spor bilimci, Bumin Kağan Yıldız  kuvvet antrenörü, Hakan Özgür  analiz departmanı sorumlusu, Süleyman Emre Üstün de analist olarak çalışacak.

"GÖZTEPEYİ TEMSİL ETMEK İÇİN GEREKEN YETENEĞE SAHİPLER"

Sportif Direktör Ivan Mance, "Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.

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