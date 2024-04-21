Göztepe'de Süper Lig'e son 1

Trendyol 1. Lig'de 31'inci hafta maçında deplasmanda sonuncu Giresunspor'u 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig kapısını ardına kadar araladı.

Bitime 3 maç kala çok büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar rakipleri Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un alacağı sonuçlara odaklandı.

Göztepe, 3 rakibinin de bu hafta puan kaybetmesi halinde resmen adını Süper Lig'e yazdıracak. Aksi sonuçlarda Göztepe, haftaya Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçını bekleyecek.

Evinde büyük şölene hazırlanan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sene önce veda ettiği Süper Lig'e dönüş yapacak.

Giresunspor galibiyetiyle artık geri sayıma geçen Göztepe, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Giresun'da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar kritik galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar hep birlikte İsyan Marşı'nı söyledi. Göztepeli futbolseverler Giresun dönüşünde oyuncuları ve teknik ekibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da coşkuyla karşıladı. Göztepe'de mutlu sona koşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

Giresunspor'un haftalar önce küme düşmesine rağmen iyi futbol oynadığını belirten Bulgar teknik adam, "Bence Giresunspor sempatik, ligi çeken ve oynamaya çalışan bir takım. Bu nedenle kendi takımımdan savunma anlamında memnun kalmadım. Çünkü rakibimize fırsatlar verdik. Fakat genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. İstediğimiz bir çok şeyi sahaya yansıttık. Artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

YALÇIN'DAN KARİYER REKORU

Giresunspor deplasmanında 2 gol birden atan Yalçın Kayan adeta yıldızlaştı. Bu sezon gol sayısını 9'a yükselten deneyimli orta saha oyuncusu kariyer rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı formayı 31 maçta terleten Yalçın, Tuzlaspor, Altay ve Giresunspor'a 2'şer gol atarken, Eyüpspor, Bandırmaspor ve Adanaspor müsabakalarında da sevinç yaşadı. Kaptan İsmail Köybaşı'nın sakatlığı nedeniyle sol bekte forma giyen asıl mevkii stoper olan Ümit Akdağ ise Giresunspor deplasmanında jenerik bir gole imza attı.

Ceza sahası dışından topu alan ve 3 rakibinden sıyrılan Ümit'i golü alkış topladı.