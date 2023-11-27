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Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Polonya ekibi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynanan ilk 2 maçta set vermeden kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Opet, yarın deplasmanda da kazanmak için parkeye çıkacak. Peki, Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Opet Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak.

GROT BUDOWLANİ-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı, Lodz kentindeki Lodz Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 22.30'da başlayacak.

Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK 2 MAÇTA SET VERMEDİ

Grupta yaptığı ilk 2 maçı set vermeden kazanan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor. Grot Budowlani ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

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