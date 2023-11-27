Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak.



GROT BUDOWLANİ-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Grot Budowlani-Fenerbahçe Opet maçı, Lodz kentindeki Lodz Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 22.30'da başlayacak.



Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE İLK 2 MAÇTA SET VERMEDİ



Grupta yaptığı ilk 2 maçı set vermeden kazanan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor. Grot Budowlani ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.