Haaland taç atışları için FIFA'ya seslendi

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, futbol kuralları üzerinde yapılması gereken değişiklikler konusunda FIFA'ya önerilerde bulundu.

Norveçli golcü topun oyunda mı yoksa oyun dışında mı olduğuna dair doğru kararlar alınmasını sağlamak için gol çizgisi teknolojisinin evrensel olarak kullanılmasının önemini vurguladı.

Ayrıca Haaland, taç atışlarını düzenleyen mevcut kurallardan duyduğu hayal kırıklığını vurgulayarak, takımların haksız avantajlar elde etmesini önlemek için daha açık kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.

Erling Haaland'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;



"İLK İSTEĞİM SAHANIN HER YERİNE ÇİZGİ TEKNOLOJİSİ GETİRMEK"

"İlk isteğim, sahanın her yerine gol çizgisi teknolojisini getirmek. Böylece topun ne zaman oyun dışı olduğunu her zaman bilirsiniz. Ama beni asıl rahatsız eden şey taç atışları.O tarafa ya da bu tarafa atmanız fark etmez. Sadece iki elinizin topun üzerinde olduğundan emin olun. Kuralları bile bilmiyorum ve eğer bir atış yapacaksam muhtemelen yanlış yaparım. Ama topu düz aşağı, düz yukarı ya da her şekilde atmanız fark etmez."



"BEN OLSAM METRELERİ KONTROL EDERİM"



"Ben olsam metreleri kontrol ederim. Bu kontrol yapılırsa kimse çok fazla alan çalamaz. Ne kadar uzağa gidebileceğinizin bir sınırı ve ne kadar süre alabileceğinizin bir sınırı olmalı. Bence gelecekte de böyle olacak."