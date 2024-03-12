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Hakan Arslan'dan Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi

Hakan Arslan'dan Sivasspor'a kötü haber

Trendyol ekiplerinden EMS Yapı 'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık olduğu belirlendi.

Sivasspor Kulübü, Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan'a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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