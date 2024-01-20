Hakan Çalhanoğlu attı: Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Inter, Marcus Thuram'ın 17. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın 50. dakikasında Lautaro Martinez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti.



Milli futbolcu sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleci Provedel'in sağından filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu.



Bu sezon dokuzuncu kez penaltı kullanan Hakan Çalhanoğlu, bu atışların tamamını gole çevirdi. Çalhanoğlu, Inter formasıyla toplamda kullandığı 14 penaltının tamamında gol kaydetti.



Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.



Inter'de son sözü Frattesi söyledi. 87'nci dakikada Mkhitaryan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Frattesi, farkı 3'e çıkaran isim oldu.



İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile Inter, 22 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de Riyad'da karşı karşıya gelecek.

