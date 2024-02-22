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Hakan Çalhanoğlu: Dünya'nın en iyi oyun kurucusu benim

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, ""Dünya'nın en iyi oyun kurucusuyum. Benden sonra Rodri, Toni Kroos, Kimmich ve Enzo Fernandes geliyor." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu: Dünya'nın en iyi oyun kurucusu benim

Inter ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu İngiliz kanalı DAZN'e açıklamalarda bulundu.

Hakan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"DÜNYA'NIN EN İYİ OYUN KURUCUSUYUM"

"Dünya'nın en iyi oyun kurucusuyum. Benden sonra Rodri, Toni Kroos, Kimmich ve Enzo Fernandes geliyor." ifadelerini kulandı.

"ATTIĞIM GOLLERİ KİMSE ATAMAZ"

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum.

Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, bazen frikikten, zor goller atıyorum."

"İDOLÜM ANDREA PIRLO"

"İdolüm Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. O bir numara."

Inter formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 11 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

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