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Hakan Çalhanoğlu ilk lig şampiyonluğunu kazanabilir

Hakan Çalhanoğlu kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu bu akşam kazanabilir. Serie A'daki derbide Inter, Milan'a konuk olacak.

Hakan Çalhanoğlu ilk lig şampiyonluğunu kazanabilir

ilk lig şampiyonluğunu kazanabilir.

Serie A'da 32. haftaya Inter, Milan'ın 14 puan önünde girdi. Milano derbisi saat 21.45'te başlayacak.

Mavi-siyahlılar kazanması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Inter'in 16 şampiyonluğu bulunuyor. İtalya'nın en başarılı takımıysa 36 şampiyonlukla Juventus.

İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Hakan Çalhanoğlu Inter'deki 3. sezonunu geçiriyor. Çalhanoğlu, zaferin gelmesi halinde kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanacak. 

Milli futbolcu daha önce 4 sezon da Milan'da forma giymişti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Bundesliga'da oynadığı 8 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

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