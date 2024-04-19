Hakemler yalan makinesine bağlanacak

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, dünya futbol tarihinde ilke imza atan bir karar aldı.

"YALAN MAKİNESİNİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

The Atletic'e konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Federasyon başkanı, yalan makinesinden geçemeyen hakemlerin ülke sınırları içerisinde hakemlik yapmasına müsaade edilmeyeceğini de belirtti.

"HAKEMLİĞİ DAHA ADİL HALE GETİREBİLİR"

Eski FIFA hakemi Ukraynalı Myroslav Stupar ise, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

