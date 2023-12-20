Halil Umut Meler'in Emre Belözoğlu hakkındaki iddialarının ardından olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının yankıları sürüyor.

MELER'DEN SUÇLAMA

Son olarak hakem Meler'in, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" şeklinde açıklama yaptı.

"PROVOKE ETMEDİM"



MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu sözlere, "Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim." diyerek yanıt verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.

OLAYLI GECENİN KORİDOR GÖRÜNTÜLERİ