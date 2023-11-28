Halkbank-Recycling Volleys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 29 Kasım'da Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak. Konuk ekip Recycling Volleys sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etmişti. İşte, Halkbank-Recycling Volleys maçına dair bilinmesi gerekenler...
Halkbank-Recycling Volleys maçı 29 Kasım günü yapılacak.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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