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Halkbank-Recycling Volleys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Recycling Volleys'i konuk edecek. Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı. Peki, Halkbank-Recycling Volleys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank-Recycling Volleys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 29 Kasım'da Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak. Konuk ekip Recycling Volleys sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etmişti. İşte, Halkbank-Recycling Volleys maçına dair bilinmesi gerekenler...

Halkbank-Recycling Volleys maçı 29 Kasım günü yapılacak.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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