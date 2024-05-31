Hamit Altıntop: Federasyondan para almıyorum, bir sözleşmem yok

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop açıklamalarda yaptı.



Az Önce Konuştum Spor'un konuğu olan Altıntop, "Öncelikle oraya oraya katılmamız çok önemli, Hırvatistan'ın önünde lider katılmamız önemli. Orada 3.5 milyon vatandaşımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz. İlk hedefimiz grupları geçmek. Ondan sonra da kuraya göre şansımızı artırmak istiyoruz" derken turnuvanın favorisi anlamında "Son zamanlarda oyunu oturmuş Fransa ve İngiltere var. Ev sahibi Almanya ve Portekiz'i de küçümsememek lazım." diye konuştu.



"KUNTZ KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"



Görevde olduğu 6 yıl içinde iki teknik direktör Kuntz ve Montella ile çalıştığını ifade eden Hamit Altıntop "Kuntz kararımdan pişman değilim. Öyle bir dönemdi ki camiada çok fazla hoca yoktu. Yenilenme aşamasına girmemiz gerekiyordu. Kuntz doğru bir tercihti. Takımı gençleştirdik. Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kenan Yıldız'ı milli takıma kazandırdık. Çok çok da artısı var bu durumun." dedi.



"PARA KAZANMIYORUM"



Altıntop, "60 ayımı dolduracağım. Bu işi gönüllü yapıyorum, kendi aracımı kullanıyorum, kendi telefonumu kullanıyorum. Para kazanmıyorum. Federasyon ile hiçbir sözleşmem yok." dedi.