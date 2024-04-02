Hasan Arat: Yönetimler, denetlenebilir hale geldiğinde Türk futbolu kurtulabilir

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN HİÇBİR YAPTIRIM GÜCÜ YOK"



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı'nın şu an hiçbir yaptırım gücü olmadığını söyleyerek, "Kulüpler Birliği Vakfı, 2000 yılında Anadolu kulüpleri öncülüğünde kuruldu. Tüzük olarak hiçbir yaptırım gücü yok. Kendisini tüzük olarak tamamen yenilemesi gerek. Türk futbolunda böyle yön değişimine neden olamaz. Hukuki anlamda Kulüpler Birliği Vakfının etkin olması gerekir. Mutlak bir tüzük değişikliğine ihtiyaç vardır. Belki anonim şirket olmaya doğru gitmelidir. Türkiye bu açıdan komple bir kabuk değişimine gitmelidir. Başka çaresi yok” diye konuştu.



Türk futbolunun son 2 aydaki görüntüsünün endişe verici olduğunu dile getiren Hasan Arat, “Beşiktaş, hakemlerin emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir kulüp değildir. Teknolojiyi bile kendi yöntemlerimizle halletmeye çalıştık. Bu dramatik şeyleri düzeltmeleri lazım. Türkiye'nin son 2 ayda dünyadaki görüntüsü endişe vericidir. Bu görüntüler Türkiye'yi rencide etmektedir. Bu işi yönetenler sorumlu davranmalıdır” açıklamalarında bulundu.



“BEŞİKTAŞ'IN İLKELERİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"



Türkiye’de VAR kayıtlarının sızmasıyla birlikte yeni bir dönemin başladığının altını çizen Başkan Arat, “VAR yönetimi ile ilgili saklanacak bir şey yok. Türkiye, bu değişimi yapmak zorunda. Eğer yapmazsa finansal ve sosyolojik olarak devam edemez. Medyanın da şeffaf olması lazım. Beşiktaş'ın hakları yıllardır yenmiştir. Cevabımızı çok iyi vermeliyiz. Hala teknolojiye inanıyorum. Hakemlerin VAR'a gittiği anda ekranda görüneceği inancındayım. Yayıncı kuruluşun da anında o görüntüleri vermesi lazım. Hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemeyeceğiz. Beşiktaş halkın takımıdır. İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş'ı üzmemeleri için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sportif olarak başarıyı sağlamak zorundayız çünkü tüm bilançonun sonu sportif başarıya dayanıyor. İnşallah mahcup olmayız” diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantıda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, “Stoper ve sağ bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var" dedi.