Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.



Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.



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