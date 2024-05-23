Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Çaykur Rizespor maçına geri sayım başladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme potasındaki yer alan Hatayspor, ligin son haftasında Mersin Stadı'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...



Hatayspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig son hafta karşılaşması, 26 Mayıs Pazar günü, saat 19.00'da başlayacak.



Mücadelenin beIN Sports platformundan yayınlanması bekleniyor.



SADECE GALİBİYET YETMİYOR



Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefleyen Hatayspor, müsabakayı kazanması halinde 41 puana ulaşacak.



Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, Rizespor karşılamasında hanesine 3 puan yazdırması durumunda diğer maçlardaki sonucu bekleyecek.



Akdeniz ekibinin kaderini, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek.



DÖRT SEZONDUR SÜPER LİG'DE



Atakaş Hatayspor, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ediyor.