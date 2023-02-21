Trabzonspor Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak Trabzonspor, hem turu geçmek hem de Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galip gelmek için mücadele verecek.



Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.



Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.



AVCI İLE İLK PEŞİNDE



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.



Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 6 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.



Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.



Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.



Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.



ŞİFRESİZ İZLENEBİLECEK

TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. St. Jakob Park'ta oynanacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

AVRUPA'DA SON 9 DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

