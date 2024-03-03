Havalı Tabanca Trio Erkekler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

4 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası bugün yapılan 10 Metre Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisindeki müsabakalarla sona erdi.

İlk kez Avrupa Şampiyonasında denenen Trio müsabakalarında ülkemizi temsil eden milli atıcılar; Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade sıralama müsabakasında attıkları 576 puanla çeyrek finale, çeyrek final müsabakasında attıkları 579 puanla yarı finale yükseldi.

Madalya maçına çıkmak için son etap olan yarı finalde 572 puan atan milli sporcular, Ukrayna ile Altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade’den oluşan Trio Erkek Milli Takımı, rakipleri Ukrayna’yı 17-11 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.



BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade' den oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımını kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri onurlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen sonuçta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”