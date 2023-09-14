Hemşehrilik beratı nedir, kimlere verilir?

“Hemşehrilik" sözcüğü ilk olarak hemşehriler arasındaki durumsal bir ilişkiyi tanımlar. Bir durumu tanımladığında hemşehrilik, ortak paydaları aynı coğrafi alanda kök salmış olan iki kişiden birinin diğerine göre durumunu niteler. Hemşehrilik sözcüğü ikinci olarak, memleketleri aynı coğrafi yer olan veya aynı coğrafi yere ait olma hissini taşıyan

kişiler arası ilişkileri ve onlar arasındaki bağları ve bu bağlardan doğan çeşitli kimlikleri tanımlar.”



FAHRİ HEMŞEHRİLİK SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI

Fahri sözcüğü ise bir çeşit onurlandırmadır. “Fahri Hemşehrilik” sözcüğü ise şehre büyük emekleri dokunmuş şehrin memleketlisi olmayan kişiler için bir çeşit onurlandırmadır. Yani, belediye meclisi tarafından fahri hemşehriliğe seçilen kişilere artık sen bizim memleketlimizsin, senin ikinci memleketin burasıdır demenin resmiyete dökülmüş halidir. Fahri hemşehrilik beratı bir tür onurlandırma olan fahri hemşehriliği geçerli kılan ve fahri hemşehrilik verilen kişiye verilen belgedir.