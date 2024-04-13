Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Ramazan Bayramı'nda da devam etti.



Kadın Boks Milli Takımı'nın 6 sporcusu, Sırbistan'da 15-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.



Ramazan Bayramı'nda da kampa ara vermeyen takımın antrenörü Nazım Yiğit, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Paris Olimpiyatları'na tam kadro gitmek istediklerine işaret eden Yiğit, "Bizim bayramımız yok. Bu, aşağı yukarı 5-6 senedir böyle. Sporcular olsun, biz olalım, bayramlarda evimizde olamadık. Evimizden uzaktayız. Millet bayramlaşır, büyüklerini ziyaret ederken biz antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.



Hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Yiğit, "Herkes ailesiyle bayramı geçirmek ister ama biz de bir görev için buradayız. Buradaki takım, dünya şampiyonu bir takım. Avrupa'da da şampiyon olduktan sonra bizim için en büyük bayram o. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttuğumuzda biz bayramımızı o zaman kutlamış olacağız." ifadelerini kullandı.



Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da takım halinde şampiyon olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Sevdiklerimizden uzaktayız ama bu, senelerdir yaşadığımız bir durum. Üzülsek de şampiyon olmak uğruna bazı fedakarlıklar yapmak zorundayız. Avrupa Şampiyonası dönüşü ailemizle bir arada olacağız. Sevdiklerimizi arayıp bayramlarını kutladık, şimdi de antrenmanlarımızı yapıyoruz."



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