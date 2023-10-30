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Hollanda liginde yürekler ağza geldi: Bas Dost ambulansla hastaneye kaldırıldı

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen mücadelesinin 89. dakikasında konuk ekibin oyuncusu Bas Dost kendisini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Hollandalı futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, mücadelenin ikinci bir duyuruya kadar tatil edildiği duyuruldu.

Hollanda liginde yürekler ağza geldi: Bas Dost ambulansla hastaneye kaldırıldı

Eredivisie'nin 10. haftasında AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin 89. dakikasında Nijmegen oyuncusu Bas Dost kendini yere bıraktı.

Oyuna giren sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hollandalı futbolcuyu ambulans ile hastaneye kaldırdı.

BİLİNCİ AÇIK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bas Dost'un bilincinin yerinde olduğu ve karşılaşmanın ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

2-1 önde olan Nijemegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.

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