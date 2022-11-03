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Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi.

Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktör Liam Rosenior'la 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı.

2019'da Derby County'nin teknik ekibine katılan Rosenior, teknik direktör Wayne Rooney'nin istifasının ardından geçici olarak kısa bir süre takımı çalıştırmıştı.

'nın sahibi olduğu Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti.

Hull City, 18 haftası tamamlanan ligde 20 puanla 21. sırada yer alıyor.

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