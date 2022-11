Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktör Liam Rosenior'la 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı.

We are delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



