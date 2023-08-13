Hull City'ten 4 gollü galibiyet: Ozan Tufan'dan hat-trick!

Championship'te sezonun ilk maçında Norwich'e 2-1 mağlup olan Hull City, ligdeki ilk 3 puanını alırken gelecek hafta Blackburn Rovers'a konuk olacak.



Ligdeki ikinci yenilgisini alan Sheffield Wednesday ise üst üste ikinci kez kaybetti. Sheffield Wednesday, ilk hafta Southampton'a mağlup olmuştu. Sheffield ekibi ligde gelecek hafta Preston'la karşılaşacak.



KARİYERİNDEKİ İLK HAT-TRİCK



Hull City'de maçı 3 golle tamamlayan Ozan Tufan, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.



Norwich City karşısında forma giymeyen milli futbolcu, bu karşılaşmayla yeni sezondaki ilk maçına da çıkmış oldu.

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