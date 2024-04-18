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İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Hacıosmanoğlu, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı.

2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi.

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi.

5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

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